Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auffahrunfall an Zebrastreifen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 09.07.2025, hielt eine 44-jährige Mitsubishi Fahrerin am Zebrastreifen in der Alten Basler Straße in Bad Säckingen aufgrund eines Fußgängers, der die Fahrbahn queren wollte, an. Der hinter ihr fahrende 51-jährige Lieferwagenfahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Mitsubishi auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 5000 EUR. Die 44-jährige Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell