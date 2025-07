Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dettighofen: Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 08.07.2025 gegen 16:00 Uhr kam es an der Kreuzung Oskar -Schlemmer- Weg und Albführer Straße in Dettighofen zum Zusammenstoß zwischen einem Fiat und einem Jaguar. Nach bisherigen Ermittlungen erkannte die 74-jährige Fiat-Fahrerin ihre Wartepflicht zu spät und kollidierte mit dem 82-jähriger Jaguar- Fahrer, der seinerseits nicht äußerst rechts gefahren sein soll. Gegen beide Fahrenden wurde ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. Einer der Beteiligten war damit nicht einverstanden und beleidigte einen Polizeibeamten. Es folgt nun auch eine Strafanzeige wegen Beleidigung.

