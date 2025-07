POL-FR: Lauchringen: Diebstahl vom Motorroller

Freiburg (ots) - Am Montag, 07.07.2025, im Zeitraum von 12:00 bis 13:00 Uhr wurde in der Schulstraße in Höchenschwand ein Kia durch einen Unfall beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Kotflügel auf der Beifahrerseite des Kias. Dabei entstand ein Sachschaden von mindestens 2.500 Euro. Der ...

