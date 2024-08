Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Meschede (ots)

Am Sonntag kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer. Ein 53jähriger Mann aus Hagen befuhr die Landstraße 914 bei Mülsborn in Richtung Schüren. Er war in einer Gruppe von mehreren Motorradfahrern unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann nach rechts von der Straße ab, streifte einen Baum und stürzte. Der Motorradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Verletzte wurde in eine Spezialklinik geflogen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

