PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Jugendlicher mit Böllern: Bundespolizei stellt Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz fest

Bochum (ots)

Am 28. November kontrollierten Bundespolizisten anlässlich der bestehenden Allgemeinverfügung zum Mitführen verbotener Gegenstände. Dabei stellten sie bei einem Jugendlichen vier verbotene Böller fest.

Gegen 23:05 Uhr trafen die Einsatzkräfte den 17-Jährigen im Bochumer Hauptbahnhof an. Eine Überprüfung seiner Daten ergab keine Auffälligkeiten. Auf die Frage nach verbotenen Gegenständen antwortete der Bochumer verneinend. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Umhängetasche stellten die Polizisten dann jedoch vier verbotene Feuerwerkskörper fest. Die Polizisten belehrten den deutschen Staatsangehörigen, der von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte, und beschlagnahmten die Gegenstände. Vor Ort wurde telefonisch Rücksprache mit dem Erziehungsberechtigten gehalten. Der 61-Jährige zeigte sich sichtlich erschrocken und gab an, seinen Sohn persönlich von der Dienststelle abzuholen. Kurze Zeit später erschien der Vater und nahm seinen Sohn in Empfang. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ein.

Die beschlagnahmten Feuerwerkskörper werden durch die Entschärfer der Bundespolizei abgeholt und vernichtet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Björn Dahle
Telefon: 49 (0) 231/ 56 22 47 - 1012
Mobil: +49 (0) 173/ 71 50 710
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 13:56

    BPOL NRW: Körperliche Auseinandersetzung: Bundespolizei stellt Aggressor und findet Messer

    Haltern am See (ots) - Am 30. November meldete eine Frau eine Schlägerei am Bahnhof Haltern am See. Alle Beteiligten seien anschließend mit dem Zug nach Recklinghausen gefahren. Am Hauptbahnhof Recklinghausen stellten die Bundespolizisten den Tatverdächtigen. Gegen 07:50 Uhr erhielt eine Streife der Bundespolizei die Meldung über den Sachverhalt. Der Begleiter der ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 13:55

    BPOL NRW: Drogen in der Tragetasche: Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

    Recklinghausen (ots) - Am 28. November flüchtete ein Mann in einen nahegelegenen Kiosk am Hauptbahnhof Recklinghausen, um sich einer Kontrolle zu entziehen. Bundespolizisten stellten ihn im Anschluss. Dabei stellten sie neben den Betäubungsmitteln auch den unerlaubten Aufenthalt fest. Gegen 23:00 Uhr erblickte eine Streife der Bundespolizei den guineischen ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 12:34

    BPOL NRW: Hauptbahnhof Münster - Videoaufnahmen überführen dreisten Handydieb

    Münster (ots) - Videoaufnahmen aus dem Hauptbahnhof Münster haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (27. November) einen dreisten Taschendieb überführt. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten im Hauptbahnhof stellten zwei der Beteiligten bei der Anzeigenaufnahme durch eine Streife des Polizeipräsidiums Münster fest, dass ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren