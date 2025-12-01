Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Diebstahlsversuch Drogen angeboten - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Hamm - Münster (ots)

Nach einem gescheiterten Diebstahlsversuch im Hauptbahnhof Hamm und anschließenden Anbieten von Drogen hat die Bundespolizei am Freitagabend (28. November) ein Ermittlungsverfahren gegen drei Männer im Alter 30-32 Jahren eingeleitet.

Die drei Männer versuchten gemeinschaftlich, im Hauptbahnhof Hamm einem 20-Jährigen Gegenstände aus seinem Rucksack zu entwenden. Der junge Mann bemerkte dies jedoch rechtzeitig und bestieg anschließend einen Zug nach Münster. Die drei Männer folgten ihm und boten ihm auf der Zugfahrt wiederholt Betäubungsmittel an, damit er den versuchten Diebstahl für sich behält. Zum Schein täuschte der 20-Jährige Interesse vor und alarmierte telefonisch die Bundespolizei.

Nach Ankunft im Hauptbahnhof Münster empfingen Einsatzkräfte der Bundespolizei das Trio. Bei einer Durchsuchung der algerischen Staatsangehörigen fanden die Polizisten bei zwei der drei Männer tatsächlich geringe Mengen Betäubungsmittel. Zudem ergaben weitere Ermittlungen, dass sich die Männer unerlaubt im Bundesgebiet aufhalten. Mit der Auflage, sich unverzüglich bei der zuständigen Ausländerbehörde zu melden, wurden sie aus der Wache der Bundespolizei entlassen. Hierbei bedrohte einer der Männer einen Beamten mit der Kopf-ab-Geste.

Gegen alle drei wurden umfangreiche Ermittlungsverfahren eingeleitet.

