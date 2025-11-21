Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Kirchdorf, gegen Baum geprallt - Syke, Einbruch in Wohnhaus ---

Diepholz (ots)

Kirchdorf - Gegen Baum

In der Nacht zu Freitag gegen 01.10 Uhr ist ein 18-jähriger Fahrer an der Kreuzung Wehrmannsdamm / Loge mit seinem Pkw gegen einen Baum geprallt und verletzt worden. Der 18-Jährige hatte den Pkw, ohne die Zustimmung des Halters, für eine Fahrt ausgeliehen. Zusammen mit einem Freund (19 Jahre) befuhren sie den Wehrmannsdamm und wollten an der Kreuzung nach rechts abbiegen. Hierbei verlor der 18-Jährige die Kontrolle, der Pkw geriet von der Straße und prallte frontal gegen einen Baum. Beide Insassen hatten Glück und wurden nur leicht verletzt. Sie versorgte der Rettungsdienst. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Syke - Einbruch in Wohnhaus

Im Laufe des Tages am Donnerstag, zwischen 08 und 18.45 Uhr, sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Bernhard-Poelder-Straße eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam durch eine Terrassentür in das Haus ein. Zielgerichtet suchten sie das Schlafzimmer auf und suchten nach Diebesgut. Sie entwendeten einen tragbaren Tresor und flüchteten anschließend. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

