POL-DH: --- Sulingen - Parkenden Pkw beschädigt und geflüchtet ---

Diepholz (ots)

Am Donnerstagvormittag, zwischen 06.15 Uhr und 11 Uhr, ist ein in der Bassumer Straße parkender Pkw VW Touran von einem unbekannten Pkw beschädigt worden. Der Verursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Nach ersten Erkenntnissen und Spuren befuhr der Unbekannte die Bassumer Straße von der Lange Straße kommend in Richtung B 61. Aus noch unbekannten Gründen stieß er gegen den am Fahrbahnrand geparkten VW und beschädigte die gesamte linke Seite. Der Schade beträgt ca. 8000 Euro. Anschließend flüchtete der Verursacher. Aufgrund der Spuren handelt es sich bei dem verursachenden Pkw vermutlich um einen roten Skoda Fabia.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalles und/oder auch den Verursacher sich unter Tel. 04271 / 9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

