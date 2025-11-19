POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Kennzeichen Diebstahl ---
Diepholz (ots)
Unbekannte haben am Samstag letzter Woche auf dem Netto Markt Parkplatz in der Ostlandstraße von einem Pkw VW-Lupo beide Kennzeichen entwendet. Der oder die Täter nutzten eine halbe Stunde, von 11.30 Uhr bis 12.00 Uhr, um das vordere und das hintere Kennzeichen, DH - XN ..., zu entwenden. Die Polizei Bruchhausen-Vilsen bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit gemacht haben, sich unter Tel. 04252 / 938250 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell