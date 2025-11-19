POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Kennzeichen Diebstahl

Diepholz (ots) - Zwei Täterinnen haben am Dienstagnachmittag in der Henleinstraße einen Senior beim Einkaufen abgelenkt und seine Geldbörse entwendet. Als sich der Senior gegen 15.45 Uhr im Marktkauf zum Einkaufen aufhielt, sprach ihn eine Frau an und lenkte ihn mit einem Gespräch ab. Eine zweite Frau nutzte währenddessen die Zeit und entwendete die Geldbörse des Seniors. Noch bevor der Senior den Diebstahl ...

mehr