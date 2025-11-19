PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Varrel - Radfahrer verletzt, Verursacher flüchtet ---

Diepholz (ots)

Am heutigen Morgen gegen 07.40 Uhr ist ein 16-jähriger Radfahrender von einem entgegenkommenden Transporter angefahren und verletzt worden. Der Verursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der 16-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad die Buchhorster Straße. In Höhe der Einmündung Im Orte kam ihm Ausgangs einer Kurve ein Kleintransporter entgegen. Aufgrund der Geschwindigkeit geriet der Transporter auf der einspurigen Straße weit nach links. Mit seinem Außenspiegel stieß er mit dem entgegenkommenden Radfahrer zusammen. Der 16-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Die Polizei Sulingen bittet Zeugen des Unfalles, sich unter Tel. 04271 / 9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

