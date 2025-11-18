Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Fahrer erheblich alkoholisiert ---

Diepholz (ots)

Am Montagabend gegen 19.50 Uhr ist ein stark alkoholisierter Fahrer mit seinem Pkw gegen einen Container einer Baufirma gefahren. Der 34-Jährige wollte mit seinem Pkw vom Grundstück nach links auf die Straße Willenberg einfahren. Aufgrund seiner Alkoholisierung und seiner Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr gegen einen Container auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Eine erste Überprüfung des Fahrers ergab 2,6 Promille. Die Polizei nahm den Fahrer mit zur Dienststelle, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Anschließend beschlagnahmte die Polizei auch seinen Führerschein. Der Schaden beträgt ca. 3000 Euro.

