POL-DH: --- Sulingen - Pkw Diebstahl ---

Diepholz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte in Sulingen, Langnäse, einen Pkw VW-Caddy entwendet. In der Zeit zwischen 21.00 Uhr und 08.00 Uhr wurde der Pkw aus einem Fahrzeugunterstand entwendet. Der Pkw mit dem Kennzeichen, DH-FM..., war verschlossen auf dem Hof abgestellt. Hinweise zu dem Diebstahl, oder Verbleib des Pkw, nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

