POL-DH: --- Sulingen - Pkw Diebstahl ---
Diepholz (ots)
In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte in Sulingen, Langnäse, einen Pkw VW-Caddy entwendet. In der Zeit zwischen 21.00 Uhr und 08.00 Uhr wurde der Pkw aus einem Fahrzeugunterstand entwendet. Der Pkw mit dem Kennzeichen, DH-FM..., war verschlossen auf dem Hof abgestellt. Hinweise zu dem Diebstahl, oder Verbleib des Pkw, nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.
