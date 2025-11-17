POL-DH: --- Sulingen - Pkw Diebstahl

Diepholz (ots) - Verkehrsunfall Wagenfeld Am gestrigen Freitag, gegen 11:35 Uhr, befuhr eine 84-jährige Frau aus Wagenfeld mit ihrem PKW die Straße Am Reuterhof in Richtung B 239. In Höhe der Hausnummer 23 kam die Frau auf Grund gesundheitlicher Probleme nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Straßenbaum. Die Frau musste durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden, da sich die Tür nicht ...

mehr