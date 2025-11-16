Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Brockum - Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzungen beim Brockumer Markt ---

Diepholz (ots)

Im Nachgang zum Brockumer Markt sucht die Polizei in Lemförde nach Zeugen, die Hinweise für die Ermittlungen zu zwei Körperverletzungen geben können.

Die erste Körperverletzung ereignete sich am 02.11.25 zwischen 02 Uhr und 03 Uhr vor dem Kinderkarussell in der Nähe des Fangmannn Festzeltes. Hier gerieten mehrere Personen aneinander, dabei erlitt ein Mann Gesichtsverletzungen. Bei der zweiten Körperverletzung wurde am 04.11.25 gegen 17.55 Uhr ein Mann von einer Gruppe attackiert, geschlagen und getreten. Der Vorfall ereignete sich am Pizzastand vor dem Niedersachsenhof. In beiden Fällen wurden Personen verletzt und mussten ärztlich versorgt werden.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Angaben zu den beteiligten Personen machen, oder Hinweise geben können. Sie werden gebeten die Polizei Lemförde, Tel. 05443 / 203440, zu informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell