Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Brockum - Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzungen beim Brockumer Markt ---

Diepholz (ots)

Im Nachgang zum Brockumer Markt sucht die Polizei in Lemförde nach Zeugen, die Hinweise für die Ermittlungen zu zwei Körperverletzungen geben können.

Die erste Körperverletzung ereignete sich am 02.11.25 zwischen 02 Uhr und 03 Uhr vor dem Kinderkarussell in der Nähe des Fangmannn Festzeltes. Hier gerieten mehrere Personen aneinander, dabei erlitt ein Mann Gesichtsverletzungen. Bei der zweiten Körperverletzung wurde am 04.11.25 gegen 17.55 Uhr ein Mann von einer Gruppe attackiert, geschlagen und getreten. Der Vorfall ereignete sich am Pizzastand vor dem Niedersachsenhof. In beiden Fällen wurden Personen verletzt und mussten ärztlich versorgt werden.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Angaben zu den beteiligten Personen machen, oder Hinweise geben können. Sie werden gebeten die Polizei Lemförde, Tel. 05443 / 203440, zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

  • 15.11.2025 – 13:26

    POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 15.11.2025

    Diepholz (ots) - Verkehrsunfall Wagenfeld Am gestrigen Freitag, gegen 11:35 Uhr, befuhr eine 84-jährige Frau aus Wagenfeld mit ihrem PKW die Straße Am Reuterhof in Richtung B 239. In Höhe der Hausnummer 23 kam die Frau auf Grund gesundheitlicher Probleme nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Straßenbaum. Die Frau musste durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden, da sich die Tür nicht ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 10:21

    POL-DH: --- Syke - Verkehrsunfall mit Verletzten ---

    Diepholz (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Bassumer Landstraße / Auf der Heide ist am Donnerstagmorgen ein Pkw-Fahrer verletzt worden. Gegen 07.00 Uhr wollte ein 64-jähriger Fahrer mit seinem Pkw aus der Straße Auf der Heide kommend, die Bassumer Landstraße queren. Er übersah den Pkw eines 41-jährigen Fahrers, der die Bassumer Landstraße Richtung Syke befuhr. Beide Pkw kollidierten, dabei wurde der ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 09:36

    POL-DH: --- Einbrüche in Sulingen und Bassum ---

    Diepholz (ots) - Sulingen - Einbrüche In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in der Breslauer Straße in ein Vereinsheim und ein Restaurant eingebrochen. Um in das Vereinsheim zu gelangen, haben die Täter ein Fenster gewaltsam geöffnet. Anschließend durchsuchten sie die Innenräume. Diebesgut konnten sie, nach ersten Erkenntnissen, nicht erlangen. Bei dem Restaurant wurde die Außentür gewaltsam ...

    mehr
