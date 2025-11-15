Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 15.11.2025

Diepholz (ots)

Verkehrsunfall Wagenfeld

Am gestrigen Freitag, gegen 11:35 Uhr, befuhr eine 84-jährige Frau aus Wagenfeld mit ihrem PKW die Straße Am Reuterhof in Richtung B 239. In Höhe der Hausnummer 23 kam die Frau auf Grund gesundheitlicher Probleme nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Straßenbaum. Die Frau musste durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden, da sich die Tür nicht mehr öffnen ließ. Durch den Anprall wurde die Frau leicht verletzt.

Verkehrsunfall Diepholz

Eine 29-jährige Frau aus Dinklage befuhr am Freitag, gegen 13:15 Uhr, die Schlesierstraße in Fahrtrichtung Ovelgönne. In Höhe der Hausnummer 23 musste sie ihren PKW auf Grund eines vor ihr befindlichen PKW, welcher nach links abbiegen wollte, abbremsen. Dies bemerkt die ihr nachfolgende 45-jährige Frau aus Diepholz mit ihrem PKW zu spät und fährt auf den PKW der Dinklagerin. Durch den Zusammenstoß werden sowohl die 29-jährige Frau aus Dinklage als auch ihre 31-jährige Beifahrerin aus Dinklage leicht verletzt.

Verkehrsunfall Hemsloh

Gegen 14:25 Uhr am gestrigen Freitag kam es auf der Wagenfelder Str. (B 239) in Höhe der Einmündung Schaftdrift / Moordamm zu einem Verkehrsunfall. Hier befuhr eine 30-jährige Frau aus Hemsloh die Wagenfelder Straße in Richtung Rehden und beabsichtigte, nach links in die Straße Moordamm abzubiegen und verzögerte ihr Fahrzeug auf Grund von Gegenverkehr bis zum Stillstand. Ein ihr nachfolgender 35-jähriger Mann aus Barnstorf mit einem Klein-LKW erkannte die Situation zu spät, weicht nach links auf die Gegenfahrbahn auf, streifte hierbei den PKW der 30-jährigen Frau leicht und stieß im Anschluss mit dem Klein-LKW eines 42-jährigen aus Bruchhausen-Vilsen im Gegenverkehr zusammen. Durch den leichten Anprall am PKW der verkehrsbedingt haltenden 30-jährigen Frau wird ihr im Kindersitz auf der Rückbank befindliches 2-jähriges Kind leicht verletzt.

Stuhr - Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Am 13.11.2025 kam es in den Abendstunden im Meisenweg in Stuhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannte Täterschaft gelangte auf den Balkon des Hauses und öffnete hier gewaltsam das Fenster. Nach Erlangen der Beute konnten die Einbrecher unerkannt fliehen. Hinweise werden durch die Polizei Weyhe unter der 0421 - 80660 entgegengenommen.

Stuhr - Einbruchsdiebstahl aus Pkw

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Proppstraße zu einem Einbruch in einen Transporter. Die bislang unbekannte Täterschaft öffnete gewaltsam das Fahrzeug. Nach Erlangen der Beute konnte die Täterschaft unerkannt fliehen. Hinweise werden durch die Polizei Weyhe unter der 0421 - 80660 entgegengenommen.

Brand eines Wohnhauses auf einem Gehöft in Sulingen mit leichtverletzter Person und hohem Sachschaden Am 15.11.2025, gegen 01:40 Uhr, kam es in Borstel, In der Heimat, aus bislang ungeklärter Ursache zunächst zu einem Zimmerbrand im Obergeschoss eines Wohnhauses auf einem freistehenden Gehöft in Borstel. Der Zimmerbrand breitete sich schnell auf das Dachgeschoss des Wohnhauses aus. Die beiden Bewohner, ein 40-jähriger Borsteler und eine 62-järige Mutter, konnten sich selbstständig aus dem Gebäude retten. Der 40-jährige zog sich bei eigenen Löschversuchen leichte Brandverletzungen zu. Die 62-jährige Frau blieb unverletzt. Die 80 Feuerwehrkräfte der umliegenden Ortsfeuerwehren konnten ein Übergreifen des Feuers auf unmittelbar angrenzende Gebäude verhindern. Das Wohnhaus wurde schwer beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Der durch den Brand entstandene Schaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt.

In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag kam es in der Bahnhofstraße und Marie-Hackfeld-Straße in Bassum zu einem Einbruch und mehreren Einbruchversuchen in Räumlichkeiten der Gesundheitsversorgung (Ärztezentrum, Physiotherapeut). Durch die unbekannte Täterschaft konnte aus einer Physiotherapiepraxis 1000 Bargeld entwendet werden. Weiteres Diebesgut ist bislang unbekannt.

Am frühen Samstagmorgen gegen 03:15 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti im Mittelweg in Syke. Die zwei bislang unbekannten Täter*innen konnten unerkannt entkommen.

Hinweise hierzu nimmt die Polizei Syke unter der Telefonnummer 04242 / 9690 entgegen.

Des Weiteren kam es am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Twistringen. Der 18-jährige Fahrzeugführer kam im Ortsteil Abbenhausen alleinbeteiligt von der Bundesstraße 51 ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Fahrzeugführer wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht.

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

