Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit verletzten Personen führte zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen

Meiningen (ots)

Am Freitag, 29.08.2025 gegen 10 Uhr, kam es in Meiningen an der Einmündung Leipziger Straße/Am Stein zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Eine 71-jährige Fahrzeugführerin befuhr die Straße Am Stein in Fahrtrichtung Leipziger Straße. Trotz Rotlicht an der dortigen Ampel fuhr die Fahrzeugführerin an bereits wartenden Fahrzeugen vorbei und auf die Leipziger Straße auf und kollidierte mit einem Kleintransporter, für welchen die Lichtsignalanlage grün zeigte. Beide Fahrzeugführer wurden aufgrund der Verletzungen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 16.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Aufgrund der auslaufenden Betriebsstoffe, welche durch die Feuerwehr Meiningen beseitigt wurden, sowie der Abtransporte der Fahrzeuge, musste die Leipziger Straße für die Dauer von ca. zwei Stunden für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden. Eine Umleitung war aufgrund der Baumaßnahmen, welche derzeit auf den Entlastungsstraßen, insbesondere der Landsberger Straße, durchgeführt werden nur bedingt möglich. Die Verkehrsteilnehmer, welche sich im Stau befunden haben, werden um Nachsicht gebeten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

