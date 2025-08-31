PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken auf dem Fahrrad

Bad Salzungen (ots)

Am 31.08.2025 gegen 02:25 Uhr wurde in Bad Salzungen am Stadion ein Radfahrer, welcher seine Mitfahrerin ebenfalls auf dem Rad transportierte, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde bei dem 52 jährigen Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Folglich wurde eine Blutentnahme angeordnet. Dieser Maßnahme widersetzte sich der Mann. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren