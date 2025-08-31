LPI-SHL: Betrunken auf dem Fahrrad

Bad Salzungen (ots) - Durch Polizeibeamte der PI Bad Salzungen wurde am 30.08.2025 gegen 01:20 Uhr in der Bahnhofstraße nahe des Busbahnhofes eine männliche Person einer Kontrolle unterzogen. Der junge Mann führte eine Bauchtasche mit sich, in der sich mehrere Cliptütchen mit Cannabis befanden. Weiterhin führte er 130 Euro Bargelt mit sich. Es wurde ein Ermittlungsverfahen wegen des Verstoßes gegen das ...

mehr