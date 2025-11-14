Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke - Verkehrsunfall mit Verletzten ---

Diepholz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Bassumer Landstraße / Auf der Heide ist am Donnerstagmorgen ein Pkw-Fahrer verletzt worden. Gegen 07.00 Uhr wollte ein 64-jähriger Fahrer mit seinem Pkw aus der Straße Auf der Heide kommend, die Bassumer Landstraße queren. Er übersah den Pkw eines 41-jährigen Fahrers, der die Bassumer Landstraße Richtung Syke befuhr. Beide Pkw kollidierten, dabei wurde der 41-jährige Fahrer verletzt. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 30000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell