Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 16.11.2025

Diepholz (ots)

Verfolgungsfahrt in Süstedt

Am Samstagmorgen kam es gegen 05:25 Uhr in Bruchhausen-Vilsen / OT Süstedt zu einer Verfolgungsfahrt zwischen der Polizei und einem 49-jährigen PKW-Fahrer. Auf der Bundesstraße 6 beginnend wurde die Verfolgung über die Harmisser Straße bis in den Süstedter Ortskern aufgenommen, hier verunfallte der 49-Jährige mit seinem PKW dann in einem Vorgarten. Verletzt wurde niemand, der 49-jährige stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Einbruch in Rathaus der Gemeinde Stuhr

In der Zeit von Freitag, dem 14.11., 19 Uhr bis Samstag, den 15.11., 10:20 Uhr kam es zu einem Einbruch in das Rathaus der Gemeinde Stuhr. Die unbekannte Täterschaft erlangte Zugang über ein Fenster auf der Gebäuderückseite. Von hier aus wurden die zugänglichen Gebäudeteile betreten und durchsucht. Das Diebesgut ist bislang unbekannt. Zeugen oder Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

Fahren eines E-Scooters unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln Im Rahmen der Streife konnte am 15.11.2025 gegen 22:20 Uhr im Ortsteil Leeste eine Person auf einem E-Scooter angetroffen und angehalten werden. Beim Fahrer des Elektrokleinstfahrzeugs konnten Ausfallerscheinungen, die auf eine mögliche Beeinflussung mit Betäubungsmitteln zurückzufuhren sind, festgestellt werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeiten wegen des Verdachts des Fahrens unter Wirkung eines berauschenden Mittels eingeleitet.

Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkohol Am 16.11.2025 gegen 06:30 Uhr kam es in Weyhe, Ortsteil Lahausen, zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrer eines PKW war eingangs einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort mit einem Zaun und einer Hecke kollidiert. Hierbei entstand nicht nur unerheblicher Sachschaden. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und die Polizei verständigt. Vor Ort konnten zwei Personen festgestellt werden, die ihre Fahrereigenschaft abstritten. Bei beiden Personen konnte eine doch erhebliche Beeinflussung von Alkohol festgestellt werden. Bei den Personen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung infolge der Alkoholbeeinflussung und des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz, Jaschek, POK, ---WDL---

