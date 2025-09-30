Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw kommt auf der B212 in Brake von der Fahrbahn ab

Delmenhorst (ots)

Unverletzt blieben ein Autofahrer und seine Beifahrerin am Dienstag, 30. September 2025, gegen 09:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Brake.

Der 18-jährige Mann aus Oldenburg war mit einem VW auf der Bundesstraße in Richtung Elsfleth unterwegs. Im Bereich Kirchhammelwarden ist er mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, überfuhr einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen und kam schließlich in einem mit Wasser gefüllten Graben zum Stillstand.

Der 18-Jährige und seine 40-jährige Mitfahrerin aus Oldenburg hatten Glück und trugen keine Verletzungen davon. Am VW entstanden erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 6.000 Euro. Für die Bergung war ein Kran erforderlich, für dessen Einsatz die B212 kurzfristig gesperrt werden musste.

