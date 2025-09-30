Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in ein Einfamilienhaus +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Delmenhorst sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Montag, 29. September 2025, gegen 22:40 Uhr, haben Unbekannte ein Grundstück eines Einfamilienhauses in der Liebermannstraße betreten. Durch das Aufhebeln einer Terrassentür lösten sie sowohl optischen als auch akustischen Alarm aus, ließen vermutlich von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten vom Tatort. Sie verursachten Sachschäden in Höhe von ungefähr 2.500 Euro.

Wer am Tatabend verdächtige Personen im Bereich rund um den Tatort gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 an die Polizei in Delmenhorst zu wenden.

