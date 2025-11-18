POL-DH: --- Stuhr - Werkzeug Diebstahl ---
Diepholz (ots)
Im Laufe des letzten Wochenendes von Samstag bis Montag haben Unbekannte aus einem Kleintransporter diverse Werkzeuge entwendet. Der Transporter stand auf einem Firmengrundstück in der Delmenhorster Straße. Der oder die Täter drangen durch den Zaun auf das Gelände ein und öffneten gewaltsam den Transporter. Mit Werkzeug im Wert von ca. 1000 Euro flüchteten die Täter anschließend unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.
