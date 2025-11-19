Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke - Einbrüche in der Hauptstraße ---

Diepholz (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in gleich zwei Geschäfte in der Hauptstraße eingebrochen. Um in das Stadtbüro einer Zeitung zu gelangen, öffneten der oder die Täter gewaltsam einen Notausgang. Die Täter entwendeten Bargeld. Auch in ein leerstehendes Akustikfachgeschäft verschafften sich Unbekannte Zugang. Hier wurde, nach ersten Erkenntnissen, nichts entwendet. Die Polizei Syke bittet Zeugen, die ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 04242 / 9690, entgegen.

