POL-DH: --- Syke - Einbrüche in der Hauptstraße ---

Diepholz (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in gleich zwei Geschäfte in der Hauptstraße eingebrochen. Um in das Stadtbüro einer Zeitung zu gelangen, öffneten der oder die Täter gewaltsam einen Notausgang. Die Täter entwendeten Bargeld. Auch in ein leerstehendes Akustikfachgeschäft verschafften sich Unbekannte Zugang. Hier wurde, nach ersten Erkenntnissen, nichts entwendet. Die Polizei Syke bittet Zeugen, die ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

  • 18.11.2025 – 11:04

    POL-DH: --- Diepholz - Fahrer erheblich alkoholisiert ---

    Diepholz (ots) - Am Montagabend gegen 19.50 Uhr ist ein stark alkoholisierter Fahrer mit seinem Pkw gegen einen Container einer Baufirma gefahren. Der 34-Jährige wollte mit seinem Pkw vom Grundstück nach links auf die Straße Willenberg einfahren. Aufgrund seiner Alkoholisierung und seiner Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr gegen einen Container auf der gegenüberliegenden Straßenseite. ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 09:45

    POL-DH: --- Stuhr - Werkzeug Diebstahl ---

    Diepholz (ots) - Im Laufe des letzten Wochenendes von Samstag bis Montag haben Unbekannte aus einem Kleintransporter diverse Werkzeuge entwendet. Der Transporter stand auf einem Firmengrundstück in der Delmenhorster Straße. Der oder die Täter drangen durch den Zaun auf das Gelände ein und öffneten gewaltsam den Transporter. Mit Werkzeug im Wert von ca. 1000 Euro flüchteten die Täter anschließend unerkannt. ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 10:18

    POL-DH: --- Sulingen - Pkw Diebstahl ---

    Diepholz (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte in Sulingen, Langnäse, einen Pkw VW-Caddy entwendet. In der Zeit zwischen 21.00 Uhr und 08.00 Uhr wurde der Pkw aus einem Fahrzeugunterstand entwendet. Der Pkw mit dem Kennzeichen, DH-FM..., war verschlossen auf dem Hof abgestellt. Hinweise zu dem Diebstahl, oder Verbleib des Pkw, nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen. Rückfragen ...

    mehr
