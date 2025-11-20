PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, E-Scooter Fahrerin schwer verletzt - Wagenfeld, Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ---

Diepholz (ots)

Weyhe - E-Scooter Fahrerin schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Lahauser Straße wurde am Mittwochmittag gegen 13.25 Uhr eine 25-Jährige E-Scooter Fahrerin schwer verletzt. Die 25-Jährige wollte mit ihrem E-Scooter fahrend den Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) überqueren. Dabei wurde sie von dem Pkw eines 87-jährigen Fahrers frontal erfasst und mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Die 25-Jährige erlitt schwere Verletzungen, wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Wagenfeld - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Am Donnerstagmorgen gegen 06.40 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Oppenweher Straße / Friedrich-Lütvogt-Straße zwei Personen verletzt. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Friedrich-Lütvogt-Straße und missachtete an der Kreuzung Oppenweher Straße die Vorfahrt eines Pkw eines 32-jährigen Fahrers. Durch die Wucht des Aufpralles wurde ein Pkw von der Straße gegen eine Gartenmauer geschleudert. Der 21-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen, der 32-Jährige dagegen wurde schwerer verletzt. Der Rettungsdienst versorgte Beide und brachte sie in Krankenhäuser. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

  • 19.11.2025 – 14:12

    POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Kennzeichen Diebstahl ---

    Diepholz (ots) - Unbekannte haben am Samstag letzter Woche auf dem Netto Markt Parkplatz in der Ostlandstraße von einem Pkw VW-Lupo beide Kennzeichen entwendet. Der oder die Täter nutzten eine halbe Stunde, von 11.30 Uhr bis 12.00 Uhr, um das vordere und das hintere Kennzeichen, DH - XN ..., zu entwenden. Die Polizei Bruchhausen-Vilsen bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit gemacht haben, sich unter Tel. 04252 / ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 11:25

    POL-DH: --- Varrel - Radfahrer verletzt, Verursacher flüchtet ---

    Diepholz (ots) - Am heutigen Morgen gegen 07.40 Uhr ist ein 16-jähriger Radfahrender von einem entgegenkommenden Transporter angefahren und verletzt worden. Der Verursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der 16-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad die Buchhorster Straße. In Höhe der Einmündung Im Orte kam ihm Ausgangs einer Kurve ein Kleintransporter ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 11:01

    POL-DH: --- Stuhr - Senior bei Diebstahl abgelenkt ---

    Diepholz (ots) - Zwei Täterinnen haben am Dienstagnachmittag in der Henleinstraße einen Senior beim Einkaufen abgelenkt und seine Geldbörse entwendet. Als sich der Senior gegen 15.45 Uhr im Marktkauf zum Einkaufen aufhielt, sprach ihn eine Frau an und lenkte ihn mit einem Gespräch ab. Eine zweite Frau nutzte währenddessen die Zeit und entwendete die Geldbörse des Seniors. Noch bevor der Senior den Diebstahl ...

    mehr
