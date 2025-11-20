Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, E-Scooter Fahrerin schwer verletzt - Wagenfeld, Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ---

Diepholz (ots)

Weyhe - E-Scooter Fahrerin schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Lahauser Straße wurde am Mittwochmittag gegen 13.25 Uhr eine 25-Jährige E-Scooter Fahrerin schwer verletzt. Die 25-Jährige wollte mit ihrem E-Scooter fahrend den Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) überqueren. Dabei wurde sie von dem Pkw eines 87-jährigen Fahrers frontal erfasst und mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Die 25-Jährige erlitt schwere Verletzungen, wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Wagenfeld - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Am Donnerstagmorgen gegen 06.40 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Oppenweher Straße / Friedrich-Lütvogt-Straße zwei Personen verletzt. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Friedrich-Lütvogt-Straße und missachtete an der Kreuzung Oppenweher Straße die Vorfahrt eines Pkw eines 32-jährigen Fahrers. Durch die Wucht des Aufpralles wurde ein Pkw von der Straße gegen eine Gartenmauer geschleudert. Der 21-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen, der 32-Jährige dagegen wurde schwerer verletzt. Der Rettungsdienst versorgte Beide und brachte sie in Krankenhäuser. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell