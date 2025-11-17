PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Abschlussmeldung, Verkehrsunfall B 412 zwischen Waldorf und Niederzissen

Niederzissen (ots)

Am Montag, 17.11.2025, kam es gegen 12:50 Uhr an der Einmündung B 412 / Waldorfer Straße zu einem Verkehrsfall mit insgesamt drei verletzten Personen. Zur Unfallzeit befuhr eine 69-jährige Fahrzeugführerin aus dem Kreis Ahrweiler mit ihrem Pkw die Waldorfer Straße in Richtung B 412 und beabsichtigte hier, nach links abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 43-jähriger Fahrzeugführer, ebenfalls aus dem Kreis Ahrweiler, die B 412 in Fahrtrichtung Burgbrohl. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei ein Fahrzeug durch die Wucht des Zusammenpralls seitlich in einen Graben rutschte. Insgesamt wurden in den beiden Fahrzeugen drei Personen verletzt, davon zwei leicht und eine eher schwer. Alle wurden mittels Rettungsdienst in Krankenhäuser transportiert. Im Rahmen der Rettung, der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung der Fahrzeuge musste der Bereich der Unfallstelle mehrfach kurzfristig gesperrt werden. Ansonsten leiteten Polizeibeamte vor Ort den Verkehr an der Unfallstelle vorbei, eine Verkehrswarnmeldung war eingestellt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
  • 17.11.2025 – 13:32

    POL-PDMY: Presseerstmeldung-Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier PKW

    Bundesstraße 412, Waldorf-Niederzissen (ots) - Nach einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW befinden sich aktuell mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes sowie der Polizei im Einsatz auf der Bundesstraße 412, zwischen den Ortslagen Waldorf und Niederzissen. Es wird darum gebeten, von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es wird unaufgefordert nachberichtet. Rückfragen ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 13:20

    POL-PDMY: Achtung in der dunklen Jahreszeit: Kinder auf dem Schulweg besser schützen

    Brohltal/Sinzig/Remagen/Bad Breisig (ots) - Seit dem Ende der Herbstferien führte die Polizeiinspektion Remagen vor den Grundschulen und weiterführenden Schulen sogenannte Schulwegkontrollen durch. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag auf der Sichtbarkeit der Radfahrenden und Tretrollerfahrenden sowie auf der Gurtpflicht für die Fahrzeuginsassen. Im Rahmen der ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 10:19

    POL-PDMY: Diebstahl von ca. 1,5t Bleiblech vom Gelände eiens Dachdeckerbetriebes in Masburg

    Masburg/ Cochem (ots) - In der Nacht von Freitag, 14.11.25 bis Samstag, 15.11.25 wurden vom Gelände eines Dachdeckerbetriebes an der Ortsrandlage von Masburg ca. 1,5 t Bleibleche entwendet. Die unbekannte Täter kletterten über den Zaun des umfriedeten Geländes. An einer Stelle konnten sie den Maschendrahtzaun herunter drücken, um die im Außenbereich gelagerten ...

    mehr
