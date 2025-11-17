Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Presseerstmeldung-Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier PKW

Bundesstraße 412, Waldorf-Niederzissen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW befinden sich aktuell mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes sowie der Polizei im Einsatz auf der Bundesstraße 412, zwischen den Ortslagen Waldorf und Niederzissen.

Es wird darum gebeten, von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es wird unaufgefordert nachberichtet.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell