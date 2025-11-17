POL-PDMY: Presseerstmeldung-Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier PKW
Bundesstraße 412, Waldorf-Niederzissen (ots)
Nach einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW befinden sich aktuell mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes sowie der Polizei im Einsatz auf der Bundesstraße 412, zwischen den Ortslagen Waldorf und Niederzissen.
Es wird darum gebeten, von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es wird unaufgefordert nachberichtet.
