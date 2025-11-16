POL-PDMY: Erledigungsmeldung zur Vermissten 75-jährigen Frau aus Remagen-Oberwinter

Dienstgebiet PI Mayen (ots) - Am Wochenende vom 14.11.-16.11.2025 ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Mayen insgesamt zehn Verkehrsunfälle. Bei neun davon kam es lediglich zu Sachschäden, darunter waren insgesamt vier Wildunfälle und zwei Unfälle, bei denen der Unfallverursacher geflüchtet ist. Unfall mit Personenschaden Am 14.11.2025 kam es in der Koblenzer Straße im Bereich der Einmündung zum ...

