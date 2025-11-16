PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Erledigungsmeldung zur Vermissten 75-jährigen Frau aus Remagen-Oberwinter

Remagen (ots)

Am 16.11.2025, gegen 15:00 Uhr, konnte die Vermisste in einem Hinterhof aufgefunden werden und einer ärztlichen Versorgung zugeführt werden. Die Polizei Remagen bedankt sich herzlich bei der Freiwilligen Feuerwehr Remagen-Oberwinter, den Rettungshundestaffeln (Ahrtal/Rhein-Mosel) und den vielen Bürgern, die nach dem Pressaufruf bei der Suche unterstützt haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Remagen

Telefon: 02642/93820

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
  • 16.11.2025 – 10:50

    POL-PDMY: Vermisste 75-jährige Frau

    Oberwinter (ots) - Im Bereich Remagen-Oberwinter wird derzeit nach der 75-jährigen Frau gefahndet, welche seit dem gestrigen Nachmittag aus einer Pflegeeinrichtung abgängig ist. Die Frau dürfte behandlungsbedürftig sein und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Sie führt vermutlich einen Rollator mit sich und ist ca. 160cm groß, kräftig, hat kurze graue Haare und ist Brillenträgerin. Angaben zur Kleidung ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 10:22

    POL-PDMY: Verkehrsunfälle am Wochenende vom 14.-16.11.2025

    Dienstgebiet PI Mayen (ots) - Am Wochenende vom 14.11.-16.11.2025 ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Mayen insgesamt zehn Verkehrsunfälle. Bei neun davon kam es lediglich zu Sachschäden, darunter waren insgesamt vier Wildunfälle und zwei Unfälle, bei denen der Unfallverursacher geflüchtet ist. Unfall mit Personenschaden Am 14.11.2025 kam es in der Koblenzer Straße im Bereich der Einmündung zum ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 09:58

    POL-PDMY: Ölkanister neben Altkleidercontainer abgestellt

    Münstermaifeld, Norma-Parkplatz (ots) - Am Samstag den 15.11.2025 wurden auf dem Norma-Parkplatz in Münstermaifeld neben den Altkleidercontainern mehrere Ölkanister abgestellt. Die Kanister waren mit Altöl gefüllt. Wer die Kanister dort abgestellt hat, konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Hinweise zum Verantwortlichen werden an die Polizei in Mayen erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Mayen ...

    mehr
