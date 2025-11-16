PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Vermisste 75-jährige Frau

Oberwinter (ots)

Im Bereich Remagen-Oberwinter wird derzeit nach der 75-jährigen Frau gefahndet, welche seit dem gestrigen Nachmittag aus einer Pflegeeinrichtung abgängig ist.

Die Frau dürfte behandlungsbedürftig sein und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Sie führt vermutlich einen Rollator mit sich und ist ca. 160cm groß, kräftig, hat kurze graue Haare und ist Brillenträgerin. Angaben zur Kleidung können nicht gemacht werden.

Aktuell sind Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes bei den Suchmaßnahmen im Einsatz. Hierbei kommen auch Suchhunde und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Zeugen, die Hinweise bzgl. des Aufenthaltsortes geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Remagen unter der Rufnummer 02642 / 93 82 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Remagen

In der Wässerscheid 32
53424 Remagen
Tel.: 02642 / 93 82 0

