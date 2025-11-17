Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Achtung in der dunklen Jahreszeit: Kinder auf dem Schulweg besser schützen

Brohltal/Sinzig/Remagen/Bad Breisig (ots)

Seit dem Ende der Herbstferien führte die Polizeiinspektion Remagen vor den Grundschulen und weiterführenden Schulen sogenannte Schulwegkontrollen durch.

Der Schwerpunkt der Kontrollen lag auf der Sichtbarkeit der Radfahrenden und Tretrollerfahrenden sowie auf der Gurtpflicht für die Fahrzeuginsassen. Im Rahmen der Kontrollen mussten Verstöße gegen die Gurtpflicht bei den Fahrzeuginsassen registriert werden. Demnach waren oftmals die mitfahrenden Kinder nicht oder nur unzureichend gesichert.

Diverse Fahrzeugführende waren abgelenkt, indem sie den Fokus nicht mehr auf die Straße, sondern auf ihr Handy richteten. Man kann sich folgendes Beispiel vor Augen führen: Bei 50 km/h legt ein Auto in nur einer Sekunde 14 Meter zurück! Der Zwei-Sekunden-Blick aufs Handy bedeutet also fast 30 Meter Blindflug während einer Fahrt mit 50 km/h!

Zudem stellten die Einsatzkräfte fest, dass viele Kinder auf dem Tretroller und dem Fahrrad schlecht zu sehen waren.

Insbesondere während der anstehenden dunklen Jahreszeit, bei Dämmerung und in der Nacht können Radfahrende und Kinder - sowohl zu Fuß als auch auf Tretrollern - durch schlechte Sichtverhältnisse leicht übersehen werden.

Die Polizei empfiehlt daher: Machen Sie Ihre Kinder für andere sichtbar - durch funktionierende Lichter, reflektierende Speichenclips, das Tragen von Warnwesten und reflektierenden Materialien an Schultasche und Kleidung. Auch ein Helm schützt sie vor weiteren Gefahren und Kopfverletzungen.

Die Polizeiinspektion Remagen wird die Kontrollen in den nächsten Wochen in geeigneter Form fortführen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell