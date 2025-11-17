PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl von ca. 1,5t Bleiblech vom Gelände eiens Dachdeckerbetriebes in Masburg

Masburg/ Cochem (ots)

In der Nacht von Freitag, 14.11.25 bis Samstag, 15.11.25 wurden vom Gelände eines Dachdeckerbetriebes an der Ortsrandlage von Masburg ca. 1,5 t Bleibleche entwendet. Die unbekannte Täter kletterten über den Zaun des umfriedeten Geländes. An einer Stelle konnten sie den Maschendrahtzaun herunter drücken, um die im Außenbereich gelagerten Bleche dort herüber zu heben. Zum Abtransport müssen die Täter mindestens einen Kleintransporter genutzt haben. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Cochem, Tel.: 02671- 9840

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Cochem
R. Hausmann, EPHK

Telefon: 02671- 9840

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

