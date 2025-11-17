Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl von ca. 1,5t Bleiblech vom Gelände eiens Dachdeckerbetriebes in Masburg

Masburg/ Cochem (ots)

In der Nacht von Freitag, 14.11.25 bis Samstag, 15.11.25 wurden vom Gelände eines Dachdeckerbetriebes an der Ortsrandlage von Masburg ca. 1,5 t Bleibleche entwendet. Die unbekannte Täter kletterten über den Zaun des umfriedeten Geländes. An einer Stelle konnten sie den Maschendrahtzaun herunter drücken, um die im Außenbereich gelagerten Bleche dort herüber zu heben. Zum Abtransport müssen die Täter mindestens einen Kleintransporter genutzt haben. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Cochem, Tel.: 02671- 9840

