BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei. Haftbefehl auf der Bundesautobahn 40 vollstreckt

Kleve - Kempen - Straelen (ots)

Am Montagnachmittag, 01. Dezember 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen einen 51-jährigen Rumänen. Dieser reiste zuvor über die Bundesautobahn 40 aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Eine Überprüfung der Personalien des Mannes ergab, dass dieser durch die Staatsanwaltschaft Offenburg per Haftbefehl gesucht wurde. Zuvor hatte das Amtsgericht Offenburg aufgrund von besonders schweren Falls des Diebstahls einen Untersuchungshaftbefehl erlassen. Die Bundespolizei verhaftete den Gesuchten vor Ort und brachte ihn zum Bundespolizeirevier Kempen zur weiteren Sachbearbeitung. Nach dem Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen führte die Bundespolizei den Mann dem Haftrichter des Amtsgerichts Geldern vor.

