Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei bittet um Mithilfe - Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung in der RB 26

Bonn (ots)

Am Mittwoch, den 12. November 2025, soll ein 24-Jähriger mehrere unbekannte Frauen in der RB 26 sexuell belästigt haben. Nun ermittelt die Bundespolizei.

Gegen 10:10 Uhr hatte sich der 24-jährige Beschuldigte in der RB 26 aufgehalten. Zeugen schilderten, dass er dort mehrere Frauen sexuell belästigte, indem er sie im Brustbereich anfasste. Die Geschädigten machen sich durch Rufen bemerkbar, worauf es zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Ein 29-Jähriger kam den Frauen schließlich zur Hilfe und hielt den Beschuldigten, gemeinsam mit einem weiteren Zeugen, bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest.

Zur weiteren Sachverhaltsaufklärung bittet die Bundespolizei nun um Mithilfe aus der Bevölkerung: Zeugen sowie Geschädigte, die den Vorfall beobachtet haben oder sogar selbst betroffen waren, werden gebeten, sich unter der kostenlosen Servicehotline 0800 / 6 888 000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Bundespolizei ermittelt wegen der sexuellen Belästigung und hofft auf Hinweise, die zur Aufklärung des Vorfalls beitragen können.

