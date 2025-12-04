PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bußgelder nicht beglichen - Bundespolizei verhaftet dreifach gesuchte Frau am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Während der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Beirut/Libanon stellten die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am gestrigen Mittwochmorgen (03.12.2025) eine 21-jährige Syrerin fest, die gleich dreifach zur Fahndung ausgeschrieben war.

Zwei Haftbefehle von Mai und August dieses Jahres wurden von der Staatsanwaltschaft Essen und einer im Juni dieses Jahres vom Amtsgericht Gelsenkirchen erlassen. Alle drei wegen Verstößen gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz.

Die Bußgelder in Gesamthöhe von 95 Euro konnte die im Ruhrgebiet lebende Frau jedoch vor Ort begleichen und somit die Erzwingungshaft in Gesamthöhe von vier Tagen abwenden. Anschließend setzte sie ihren Weg fort.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Flughafen Düsseldorf
Pressestelle
Daniela Maaßen
Telefon: +49 (0) 211 / 9518 - 108
E-Mail: presse.dus@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de

Postfach 30 04 42
40404 Düsseldorf


Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 07:07

    BPOL NRW: Vermisste 13-jährige Dänin von Bundespolizei identifiziert

    Aachen (ots) - Am 03.12.25, gegen 08:30 Uhr, wird ein 24-jähriger Mann aus Dänemark in Begleitung einer jungen Frau beim Schwarzfahren im ICE erwischt. Bei der Fahrpreisnacherhebung überprüfen die Bundespolizisten aus Aachen die Personalien der Personen. Die junge Frau gibt sich als 18-jährige Dänin aus. Ein Datenabgleich kann die angegebene Identität nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren