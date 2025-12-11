Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Ein Leichtverletzter nach Brand in Darmstadt

Darmstadt (ots)

Nach einem Feuer im Röderweg am Donnerstagabend (11.12.) musste ein Bewohner mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 16:45 Uhr wurde bei der Feuerwehr ein Brand gemeldet. Die sofort alarmierte Feuerwehr der Stadt Darmstadt war umgehend vor Ort und konnte den Brand löschen. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Brand in der Küche ausgebrochen. Ein Bewohner erlitt eine Rauchvergiftung und kamen in eine Klinik. Eine weitere Bewohnerin wurde unverletzt von der Feuerwehr aus der Wohnung gerettet. Mit den Ermittlungen zur genauen Brandursache ist das Kommissariat 10 der Darmstädter Kripo betraut. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung vor. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Berichterstatter: Spiller, Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell