PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Ein Leichtverletzter nach Brand in Darmstadt

Darmstadt (ots)

Nach einem Feuer im Röderweg am Donnerstagabend (11.12.) musste ein Bewohner mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 16:45 Uhr wurde bei der Feuerwehr ein Brand gemeldet. Die sofort alarmierte Feuerwehr der Stadt Darmstadt war umgehend vor Ort und konnte den Brand löschen. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Brand in der Küche ausgebrochen. Ein Bewohner erlitt eine Rauchvergiftung und kamen in eine Klinik. Eine weitere Bewohnerin wurde unverletzt von der Feuerwehr aus der Wohnung gerettet. Mit den Ermittlungen zur genauen Brandursache ist das Kommissariat 10 der Darmstädter Kripo betraut. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung vor. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Berichterstatter: Spiller, Polizeiführerin vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 18:01

    POL-DADI: Schaafheim- K106 Höhe Wartturm Ersthelfer gesucht!

    Schaafheim (ots) - Am heutigen Donnerstag, 11.12., ereignete sich gegen 15:40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 106 zwischen Radheim und Schaafheim. Ein Pkw Skoda grau kam nach rechts von der Fahrbahn ab, drehte sich in der Folge und kam in einer Böschung zum Stehen. Laut Zeugenaussage habe sich eine ältere männliche Person, die den Unfall beobachtet habe, direkt nach dem Unfall zu dem verunfallten Fahrzeug ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 01:37

    POL-ERB: Verkehrsunfallmeldung und Zeugenaufruf

    Odenwaldkreis, Michelstadt - Brombachtal (ots) - Am Mittwoch (10.12.) kam es gegen 17:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr auf der K 89 zwischen Rehbach und Langen-Brombach. Ein 68-jähriger Odenwälder befuhr mit dem PKW eines Transportunternehmens die K 89 aus Richtung Rehbach kommend in Fahrtrichtung Langen-Brombach, als ihm in Höhe Stationskilometer 1,0 ein weiterer PKW entgegenkam. Aufgrund der ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 01:34

    POL-ERB: Verkehrsunfallmeldung und Zeugenaufruf

    Odenwaldkreis, Bad König - Michelstadt (ots) - Am Mittwoch (10.12.) kam es gegen 17:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr auf der K 92 zwischen Zell und Weiten-Gesäß. Eine 60-jährige Darmstädterin befuhr mit dem PKW eines Transportunternehmens die K92 aus Richtung Zell kommend in Fahrtrichtung Weiten-Gesäß, als ihr in Höhe Stationskilometer 7,8 ein weiterer PKW entgegenkam. Aufgrund der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren