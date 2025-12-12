Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: DA-Kranichstein: Fahrer verliert Kontrolle über Fahrzeug und prallt gegen einen Baum

Darmstadt (ots)

Am Freitag (12.12.) gegen 04:10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Bartningstraße im Stadtteil Kranichstein. Ein 35 jähriger Fahrer aus Darmstadt befuhr mit seinem schwarze VW die Bartningstraße und verlor im Kurvenbereich der Jaupstraße die Kontrolle über sein Auto. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem am Straßenrand befindlichen Baum. Durch den Aufprall entstand am Fahrzeug ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 EURO. Glücklicherweise konnte der Fahrzeugführer sein Auto selbstständig verlassen und blieb unverletzt. Zum Zeitpunkt des Unfalls stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss.

Zeuge, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier Darmstadt unter Tel.: 06151-969-41110 zu melden.

Berichterstatter: POK Jansen

