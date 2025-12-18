PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in Westheim

Marsberg (ots)

Einbruch in Tischlerei

Im Zeitraum vom 16.12.2025 um 23:00 Uhr bis zum 17.12.2025 um 08:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Tischlerei in der Straße Meierplatz in Westheim ein. In dem Gebäude öffneten die Täter mit Gewalt mehrere Türen. Sie verschafften sich so Zugang zu mehreren Werkzeugen und Geräten. Das Diebesgut muss mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein.

Einbruch in Scheune

Im Zeitraum vom 11.12.2025 um 17:00 Uhr bis zum 17.12.2025 um 21:45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Scheune in der Straße Im Winkel in Westheim ein. Die Täter entwendeten dort unter anderem Autofelgen, Werkzeuge und Baugeräte. Das Diebesgut muss von mehreren Tätern bewegt und mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache Marsberg unter 02992-902003711 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

