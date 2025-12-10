PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Bewaffneter Raub in Wohnung

Niederkassel (ots)

Am Dienstag (09. Dezember) kam es gegen 12:45 Uhr zu einem Raubdelikt in einem Wohnhaus an der Milanstraße in Niederkassel. Ein 85 Jahre alter Mann wurde dabei leicht verletzt. Die Täter erbeuteten eine Münzsammlung und Schmuck in einem Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Geschädigte seine Münzsammlung auf einer Internet-Verkaufsplattform inseriert. Anfang Dezember meldete sich ein bislang unbekannter Mann auf das Inserat, mit dem der 85-Jährige einen Besichtigungstermin für den 09. Dezember vereinbarte.

Gegen 12:45 Uhr erschienen drei Männer am Haus. Der Geschädigte ließ sie hinein und zeigte ihnen die Münzen. Dabei trat einer der drei Unbekannten hinter den Senior und warf ihn zu Boden. Während einer ihn schlug, trat und mit einer Pistole bedrohte, durchsuchten die beiden anderen Täter mehrere Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Im Anschluss verließen die drei Männer den Raum, schlossen den Geschädigten im Zimmer ein und flüchteten vermutlich mit einem hellen Pkw Kombi in unbekannte Richtung. Der Senior wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Täter:

   - etwa 25 bis 30 Jahre alt
   - circa 190 cm bis 195 cm groß
   - muskulöse Statur
   - bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover

2. Täter:

   - etwa 20 bis 30 Jahre alt
   - circa 170 cm bis 175 cm groß
   - schlanke Statur
   - heller Teint
   - kurze mittelblonde Haare

3. Täter:

   - circa 20 bis 30 Jahre alt
   - etwa 170 cm bis 175 cm groß
   - schlanke Statur
   - dunkler Teint

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den drei Männern oder einem hellen Pkw im Bereich der Milanstraße machen können, sich unter der Rufnummer 02241 541-3221 zu melden. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

