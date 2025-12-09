Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Abbiegeunfall - Ein Leichtverletzter und erheblicher Sachschaden

Troisdorf (ots)

Am Montag (08. Dezember) ereignete sich gegen 17.30 Uhr ein Unfall auf dem Theodor-Heuss-Ring in Troisdorf. Eine 74-jährige Autofahrerin aus Troisdorf übersah beim Linksabbiegen in die Blücherstraße einen entgegenkommenden dreirädrigen Motorroller.

Der 58-jährige Rollerfahrer fuhr auf der Poststraße und wollte den Kreuzungsbereich zur Blücherstraße geradeaus in Richtung Theodor-Heuss-Ring überqueren. Nachdem die Autofahrerin zwei entgegenkommende Fahrzeuge passieren ließ, bog sie nach links ab und kollidierte mit dem Piaggio-Roller des Mannes.

Der Rollerfahrer aus Troisdorf stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell