Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Täter nach Raub auf Getränkemarkt flüchtig

Much (ots)

Am Freitagabend (05. Dezember) kam es gegen 17:40 Uhr zu einem Raubdelikt in einem Getränkemarkt an der Straße "Ober dem Garten" in Much.

Ein bislang unbekannter, maskierter Täter bedrohte einen Angestellten und erbeutete mehrere hundert Euro Bargeld. Der Geschädigte wurde dabei nicht verletzt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand betrat der Täter den Getränkemarkt, ging zielgerichtet zum Kassenbereich und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe des Kasseninhalts. Der Mitarbeiter händigte dem Mann das geforderte Bargeld aus. Anschließend flüchtete er aus dem Geschäft in Richtung der Straße "Ober dem Garten" in eine Sackgasse in Richtung Felder.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang dem Täter die Flucht.

Er ist etwa 30 Jahre alt und wurde als schlank beschrieben. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Daunenjacke, einer schwarzen Hose und schwarzen Handschuhen. Zudem hatte er einen weißen Schal über Mund und Nase gezogen. Das erbeutete Bargeld wurde in einem hellen Stoffbeutel mitgenommen.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise:

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zum Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3421 entgegen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell