PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vier Einbrüche in Lohmar innerhalb eines Tages - Polizei sucht Zeugen

Lohmar (ots)

Am Donnerstag (04. Dezember) kam es in Lohmar innerhalb weniger Stunden zu insgesamt vier Einbrüchen.

Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Pappelallee gab den hinzugerufenen Polizisten gegenüber an, dass sie ihr Haus gegen 14:45 Uhr verlassen habe. Als sie gegen 16:45 Uhr zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihr Haus einbruchtypisch durchsucht worden war. Mehrere Schränke und Schubladen standen offen. Die Polizisten stellten an der Kellertür des Hauses mehrere Hebelspuren fest. Mutmaßlich gelang es den unbekannten Tätern so, in das Gebäude einzudringen. Entwendet wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag.

Zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr hebelten Unbekannte an der Alte Lohmarer Straße ein Wohnzimmerfenster eines weiteren Einfamilienhauses auf. Auch hier wurde das Gebäude vollständig durchsucht. Die Täter erbeuteten Schmuck im vierstelligen Wert.

Im Bereich der Jahnstraße kam es in einem Mehrfamilienhaus zu zwei weiteren Wohnungseinbrüchen.

   - Zwischen 12:30 Uhr und 20:40 Uhr wurde die Wohnungstür im 
     Erdgeschoss aufgebrochen und die Räume durchsucht. Ob etwas 
     entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch
     nicht fest.
   - In der Wohnung im ersten Obergeschoss wurde die Eingangstür 
     aufgehebelt. Die Täter entwendeten Schmuck, Dokumente sowie 
     einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Ob die vier Taten miteinander in Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte gesehen haben, sich unter der Rufnummer 02241 541-3121 zu melden.

Die Polizei warnt, dass die dunkle Jahreszeit auch Zeit von Einbrüchen ist. So schützen Sie sich:

Sichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses / Ihrer Wohnung (z. B. Haus und Wohnungseingangstüren, Balkon- oder Terrassentüren, Fenster, Kellerzugänge) durch den Einbau von geprüfter und zertifizierter Sicherungstechnik. Gut gesicherte Türen und Fenster aufzuhebeln, kostet den Täter Zeit und verursacht Lärm. Verschließen Sie immer Ihre Haus-/Wohnungstüre, auch wenn Sie nur kurz weggehen. Eine nur ins Schloss gezogene Tür öffnet der Täter in Sekundenschnelle. Halten Sie die Hauseingangstür in Mehrfamilienhäusern tagsüber geschlossen. Prüfen Sie vor dem Drücken des Türöffners, wer ins Haus will (z. B. durch einen Blick aus dem Fenster). Lassen Sie nur Personen ein, die zu Ihnen wollen oder die bekanntermaßen "ins Haus gehören". Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren, auch wenn Sie nur kurz weggehen - denn gekippte Fenster sind offene Fenster.

Seien Sie wachsame Nachbarn! Achten Sie auf unbekannte Personen und/oder auf verdächtige Situationen "nebenan". Alarmieren Sie in Verdachtsfällen sofort die 110. Lassen Sie sich von Ihrer Polizei beraten. Die Technischen Fachberater im Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz der Polizei Rhein-Sieg-Kreis beraten Sie neutral und kostenlos. Vereinbaren Sie einen Beratungstermin bei Ihnen vor Ort unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de . Weitere Informationen zum Einbruchschutz finden Sie unter: https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 11:53

    POL-SU: Auffahrunfall - Zwei verletzte Personen

    Siegburg (ots) - Am Donnerstagmittag (04. Dezember) ereignete sich auf der Bonner Straße in Siegburg ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 12:30 Uhr steuerte ein 71-jähriger Lohmarer seinen Toyota über die Siegstraße in Richtung Bonner Straße. Im Einmündungsbereich zur Bonner Straße musste der Lohmarer verkehrsbedingt bremsen. Ein unmittelbar dahinter fahrender 29 Jahre alter Mann aus ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 11:32

    POL-SU: Taschendiebstahl durch Anrempeln

    Siegburg (ots) - Am Dienstagmittag (02. Dezember) kam es zu einem Diebstahl zum Nachteil einer 19 Jahre alten Troisdorferin. Zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr hielt sich die junge Frau am Bahnhof in Siegburg auf. Als sie sich im Bereich der dortigen S-Bahn befand, wurde sie von einem unbekannten Mann angerempelt. Kurz danach musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse, die sich in ihrer Jackentasche befunden hatte, ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 11:14

    POL-SU: Sturz auf regennasser Fahrbahn / Motorradfahrer leicht verletzt

    Hennef (ots) - Am Mittwochmorgen (03. Dezember) wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Hennef leicht verletzt. Gegen 09:45 Uhr war der 18-Jährige mit seinem Kraftrad auf der Landesstraße 352 (L 352) aus Richtung Remschoß kommend in Fahrtrichtung Heisterschoß unterwegs. Im Verlauf einer Rechtskurve kam der Hennefer auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren