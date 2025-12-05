Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vier Einbrüche in Lohmar innerhalb eines Tages - Polizei sucht Zeugen

Lohmar (ots)

Am Donnerstag (04. Dezember) kam es in Lohmar innerhalb weniger Stunden zu insgesamt vier Einbrüchen.

Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Pappelallee gab den hinzugerufenen Polizisten gegenüber an, dass sie ihr Haus gegen 14:45 Uhr verlassen habe. Als sie gegen 16:45 Uhr zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihr Haus einbruchtypisch durchsucht worden war. Mehrere Schränke und Schubladen standen offen. Die Polizisten stellten an der Kellertür des Hauses mehrere Hebelspuren fest. Mutmaßlich gelang es den unbekannten Tätern so, in das Gebäude einzudringen. Entwendet wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag.

Zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr hebelten Unbekannte an der Alte Lohmarer Straße ein Wohnzimmerfenster eines weiteren Einfamilienhauses auf. Auch hier wurde das Gebäude vollständig durchsucht. Die Täter erbeuteten Schmuck im vierstelligen Wert.

Im Bereich der Jahnstraße kam es in einem Mehrfamilienhaus zu zwei weiteren Wohnungseinbrüchen.

- Zwischen 12:30 Uhr und 20:40 Uhr wurde die Wohnungstür im Erdgeschoss aufgebrochen und die Räume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. - In der Wohnung im ersten Obergeschoss wurde die Eingangstür aufgehebelt. Die Täter entwendeten Schmuck, Dokumente sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Ob die vier Taten miteinander in Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte gesehen haben, sich unter der Rufnummer 02241 541-3121 zu melden.

Die Polizei warnt, dass die dunkle Jahreszeit auch Zeit von Einbrüchen ist. So schützen Sie sich:

Sichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses / Ihrer Wohnung (z. B. Haus und Wohnungseingangstüren, Balkon- oder Terrassentüren, Fenster, Kellerzugänge) durch den Einbau von geprüfter und zertifizierter Sicherungstechnik. Gut gesicherte Türen und Fenster aufzuhebeln, kostet den Täter Zeit und verursacht Lärm. Verschließen Sie immer Ihre Haus-/Wohnungstüre, auch wenn Sie nur kurz weggehen. Eine nur ins Schloss gezogene Tür öffnet der Täter in Sekundenschnelle. Halten Sie die Hauseingangstür in Mehrfamilienhäusern tagsüber geschlossen. Prüfen Sie vor dem Drücken des Türöffners, wer ins Haus will (z. B. durch einen Blick aus dem Fenster). Lassen Sie nur Personen ein, die zu Ihnen wollen oder die bekanntermaßen "ins Haus gehören". Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren, auch wenn Sie nur kurz weggehen - denn gekippte Fenster sind offene Fenster.

Seien Sie wachsame Nachbarn! Achten Sie auf unbekannte Personen und/oder auf verdächtige Situationen "nebenan". Alarmieren Sie in Verdachtsfällen sofort die 110. Lassen Sie sich von Ihrer Polizei beraten. Die Technischen Fachberater im Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz der Polizei Rhein-Sieg-Kreis beraten Sie neutral und kostenlos. Vereinbaren Sie einen Beratungstermin bei Ihnen vor Ort unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de . Weitere Informationen zum Einbruchschutz finden Sie unter: https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell