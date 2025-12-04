Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Sturz auf regennasser Fahrbahn

Motorradfahrer leicht verletzt

Hennef (ots)

Am Mittwochmorgen (03. Dezember) wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Hennef leicht verletzt. Gegen 09:45 Uhr war der 18-Jährige mit seinem Kraftrad auf der Landesstraße 352 (L 352) aus Richtung Remschoß kommend in Fahrtrichtung Heisterschoß unterwegs. Im Verlauf einer Rechtskurve kam der Hennefer auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und stürzte. Dabei zog sich der junge Mann leichte Verletzungen zu. Nach einer ersten Behandlung vor Ort brachte ihn ein Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Honda war nicht mehr fahrbereit. Ein Familienangehöriger kam zur Unfallstelle und holte das Motorrad ab. Der Sachschaden wurde auf rund 2.000 Euro geschätzt. Polizisten nahmen den Unfall auf, sicherten Spuren und führen nun die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang. Die Polizei rät dazu, bei schlechtem Wetter und nasser Fahrbahn die Geschwindigkeit zu reduzieren, den Abstand zu anderen Verkehrsteilnehmern vergrößern, besonders vorausschauend zu fahren, sachter zu bremsen und zu lenken und immer auf einen verkehrssicheren Zustand des Fahrzeugs zu achten. (Uhl) #Leben

