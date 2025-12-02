Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrradfahrer stürzt und erleidet schwere Kopfverletzungen

Lohmar (ots)

Ein 52-jähriger Mann aus Lohmar stürzte am Montagabend (01. Dezember) mit seinem Fahrrad und erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Ein Autofahrer fand den Verletzten gegen 18.10 Uhr neben der Schutzplanke der Straße "Höngesberg" in Lohmar und alarmierte den Rettungsdienst. Der Verletzte erklärte den Polizisten vor Ort, dass er aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sei. Weitere Details konnte er nicht angeben.

Unfallspuren bestätigten seine Aussage. Der Radfahrer fuhr die Straße "Höngesberg" von der Bundesstraße 484 bergauf in Richtung Scheiderhöher Straße. Dabei stürzte er in die Böschung rechts neben der Fahrbahn und zog sich an einer Schutzplanke die Kopfverletzungen zu.

Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik nach Bonn.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell