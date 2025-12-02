PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrradfahrer stürzt und erleidet schwere Kopfverletzungen

Lohmar (ots)

Ein 52-jähriger Mann aus Lohmar stürzte am Montagabend (01. Dezember) mit seinem Fahrrad und erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Ein Autofahrer fand den Verletzten gegen 18.10 Uhr neben der Schutzplanke der Straße "Höngesberg" in Lohmar und alarmierte den Rettungsdienst. Der Verletzte erklärte den Polizisten vor Ort, dass er aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sei. Weitere Details konnte er nicht angeben.

Unfallspuren bestätigten seine Aussage. Der Radfahrer fuhr die Straße "Höngesberg" von der Bundesstraße 484 bergauf in Richtung Scheiderhöher Straße. Dabei stürzte er in die Böschung rechts neben der Fahrbahn und zog sich an einer Schutzplanke die Kopfverletzungen zu.

Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik nach Bonn.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 08:29

    POL-SU: Trickdiebe erbeuten Bargeld und Schmuck

    Sankt Augustin (ots) - Ein älteres Ehepaar aus Sankt Augustin wurde in seiner Wohnung von Trickdieben bestohlen. Das Paar, das in der Gothastraße lebt, wollte eine Couchgarnitur verschenken. Am Montagnachmittag (01. Dezember) erschien gegen 17.15 Uhr ein unbekanntes Paar, das Interesse an der Couch zeigte. Gemeinsam begutachteten sie die Couch im Wohnzimmer. Während der unbekannte Mann die Couch maß und die ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 08:28

    POL-SU: Vater und Sohn nach ungewöhnlichem Diebstahl festgenommen

    Siegburg (ots) - Gebrauchtes Frittierfett als Diebesgut war der Siegburger Polizei neu, als sie am Montagmorgen (01. Dezember) zu einem Restaurant an der Wahnbachtalstraße gerufen wurde. Eine Zeugin hatte zwei Verdächtige mit einem Kleintransporter beobachtet, die offenbar gebrauchtes Frittierfett aus ihrem Lager stahlen. Ähnliche Vorfälle hatten nach ihren Angaben ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 11:49

    POL-SU: Fahrer flieht nach Unfall und lässt Pkw zurück

    Sankt Augustin (ots) - In der Nacht zu Samstag (29. November) meldeten Anwohner der Siegstraße der Polizei in Sankt Augustin einen Unfall. Ein VW SUV war gegen 03:00 Uhr gegen die Bordsteinkante des Kreisverkehrs an der Mendener Straße geprallt und stand nun beschädigt in einer Hecke. Zeugen, die durch den Knall geweckt wurden, berichteten, dass mindestens drei junge Männer und eine junge Frau zu Fuß durch die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren