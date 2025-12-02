PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Trickdiebe erbeuten Bargeld und Schmuck

Sankt Augustin (ots)

Ein älteres Ehepaar aus Sankt Augustin wurde in seiner Wohnung von Trickdieben bestohlen. Das Paar, das in der Gothastraße lebt, wollte eine Couchgarnitur verschenken. Am Montagnachmittag (01. Dezember) erschien gegen 17.15 Uhr ein unbekanntes Paar, das Interesse an der Couch zeigte.

Gemeinsam begutachteten sie die Couch im Wohnzimmer. Während der unbekannte Mann die Couch maß und die Schlaffunktion testete, verließ die weibliche Mittäterin unbemerkt das Wohnzimmer. Vermutlich ging sie ins Obergeschoss des Hauses und stahl dort Bargeld und zwei Schmuckstücke aus dem Büro.

Die Sankt Augustiner bemerkten ihre kurze Abwesenheit erst, als die Frau ins Wohnzimmer zurückkehrte. Auf Nachfrage gab sie an, auf der Toilette gewesen zu sein.

Das unbekannte Paar erklärte, eine Transportmöglichkeit für die Couch organisieren zu wollen und in einer Stunde zurückzukehren. Beim Verlassen des Hauses tastete die weibliche Tatverdächtige noch die Jacke an der Garderobe ab, was den Hausbewohnern verdächtig vorkam. Daraufhin überprüften sie ihre Wertsachen und stellten den Diebstahl fest. Zu diesem Zeitpunkt waren die Unbekannten bereits verschwunden.

Beide Täter werden als 20 bis 30 Jahre alt, etwa 160 cm groß und auffällig schlank beschrieben. Der Mann hat einen sehr hellen Teint und eine schmale Nase. Die Frau hat einen dunkleren Teint und brünette Haare. Beide sprachen Deutsch mit einem ausländischen Akzent.

Die Polizei in Sankt Augustin bittet Zeugen, die Angaben zu den beiden Trickdieben machen können, sich unter der Rufnummer 02241 541-3321 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

