POL-SU: Vater und Sohn nach ungewöhnlichem Diebstahl festgenommen

Siegburg (ots)

Gebrauchtes Frittierfett als Diebesgut war der Siegburger Polizei neu, als sie am Montagmorgen (01. Dezember) zu einem Restaurant an der Wahnbachtalstraße gerufen wurde. Eine Zeugin hatte zwei Verdächtige mit einem Kleintransporter beobachtet, die offenbar gebrauchtes Frittierfett aus ihrem Lager stahlen. Ähnliche Vorfälle hatten nach ihren Angaben auch andere Gastronomen in Siegburg berichtet. Die Täter tauschen die Fässer aus, sodass der Diebstahl meist unbemerkt bleibt.

Gebrauchtes Frittierfett ist ein wertvoller Sekundärrohstoff, aus dem u.a. Biodiesel gewonnen wird. Spezielle Betriebe recyceln und bereiten es auf.

Die Polizei stellte das Diebespaar, einen 37-jährigen Mann und seinen 17-jährigen Sohn, auf einem nahegelegenen Parkplatz. Im Transporter fanden sich mehrere Fässer mit gebrauchtem Speiseöl. Der Verdächtige aus dem Taunus konnte zwar eine Gewerbeanmeldung für das Sammeln von Altölen vorlegen, blieb aber vage zur Herkunft der vollen Fässer.

Beide Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Die Polizei beschlagnahmte das Fahrzeug und die Ölfässer als Beweismittel. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wurden sie entlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

