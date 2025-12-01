PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher stehlen Gastrokaffeemaschine

Hennef (ots)

Ein Nachbar informierte den Betreiber eines Lokals in Hennef, dass die Scheibe der Eingangstür seiner Gaststätte beschädigt sei. Der Betreiber begab sich daraufhin zu seinem Betrieb an der Frankfurter Straße und stellte fest, dass eingebrochen worden war.

Zwischen der Nacht zu Freitag, dem 28. November, und Sonntagvormittag, dem 30. November, versuchten Unbekannte, zwei Löcher in die Scheibe der Eingangstür zu schlagen. Als dies misslang, hebelten sie ein seitliches Fenster auf. Im Küchenbereich rissen sie eine Gastrokaffeemaschine und eine Kaffeemühle von der Wand. Außerdem stahlen sie eine Kasse mit einer geringen Summe Bargeld.

Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer 02241 541-3521.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

