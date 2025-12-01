PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrer flieht nach Unfall und lässt Pkw zurück

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht zu Samstag (29. November) meldeten Anwohner der Siegstraße der Polizei in Sankt Augustin einen Unfall. Ein VW SUV war gegen 03:00 Uhr gegen die Bordsteinkante des Kreisverkehrs an der Mendener Straße geprallt und stand nun beschädigt in einer Hecke. Zeugen, die durch den Knall geweckt wurden, berichteten, dass mindestens drei junge Männer und eine junge Frau zu Fuß durch die angrenzenden Felder flohen. Eine Person hinkte und hatte sich vermutlich verletzt.

Die Polizisten fanden den völlig demolierten Wagen vor. Ein Stromkasten hatte die Fahrt gestoppt und wurde erheblich beschädigt, was die Stromversorgung der umliegenden Häuser beeinträchtigte. Trümmer lagen über eine Strecke von rund 30 Metern verstreut. Im Fahrzeug entdeckten die Beamten Hinweise auf möglichen Alkohol- oder Drogenkonsum der Insassen.

Ermittlungen ergaben, dass vermutlich ein 19-Jähriger aus Sankt Augustin das Auto gesteuert hatte. Er wurde mit leichten Verletzungen in Hangelar aufgegriffen und ins Krankenhaus gebracht. Er bestritt, gefahren zu sein. Im Krankenhaus entnahm man ihm wegen der zeitlichen Verzögerung zwei Blutproben. Zudem sicherte die Polizei seinen Führerschein, sein Smartphone und seine Oberbekleidung als Beweismittel.

Der Stromversorger stellte die Stromversorgung wieder her, während die Feuerwehr ausgelaufene Betriebsstoffe beseitigte. Der Pkw wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt mehrere Zehntausend Euro. Da eine verletzte Person in der Nähe nicht ausgeschlossen werden konnte, suchte die Feuerwehr mit einer Drohne das Umfeld ab, jedoch ohne Ergebnis.

Das Verkehrskommissariat führt die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

