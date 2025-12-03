Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Imbisswagen-Verkäuferin abgelenkt und bestohlen

Sankt Augustin (ots)

Am Dienstagmittag (02. Dezember), gegen 13 Uhr, kappte ein Unbekannter die Stromversorgung eines Imbisswagens auf dem Parkplatz eines Discounters an der Siegstraße in Sankt Augustin. Die Verkäuferin bemerkte den Stromausfall und ging zur Anschlussstelle. Dort sah sie einen Mann, der in Richtung Getränkemarkt wegging und offenbar den Stecker gezogen hatte.

Während die Verkäuferin den Stromausfall beheben wollte, nutzte ein zweiter Unbekannter ihre Abwesenheit, um die Kasse des Imbisswagens zu plündern. Er stahl einen kleinen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Verdächtigen sind etwa 175 cm groß, kräftig gebaut und trugen dunkle Winterjacken.

Hinweise nimmt die Polizei in Sankt Augustin unter der Nummer 02241 541-3321 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell