POL-SU: Auffahrunfall - Zwei verletzte Personen

Siegburg (ots)

Am Donnerstagmittag (04. Dezember) ereignete sich auf der Bonner Straße in Siegburg ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Gegen 12:30 Uhr steuerte ein 71-jähriger Lohmarer seinen Toyota über die Siegstraße in Richtung Bonner Straße. Im Einmündungsbereich zur Bonner Straße musste der Lohmarer verkehrsbedingt bremsen. Ein unmittelbar dahinter fahrender 29 Jahre alter Mann aus Sankt Augustin bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr mit seinem VW auf. Durch den Zusammenstoß wurden der 29-Jährige und seine 39-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der 71-Jährige blieb unverletzt.

Eine medizinische Erstversorgung an der Unfallstelle lehnten die beiden Verletzten ab. Sie wollten sich selbstständig zu einem Arzt begeben. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Der 29-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Re)

