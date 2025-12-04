Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Taschendiebstahl durch Anrempeln

Siegburg (ots)

Am Dienstagmittag (02. Dezember) kam es zu einem Diebstahl zum Nachteil einer 19 Jahre alten Troisdorferin.

Zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr hielt sich die junge Frau am Bahnhof in Siegburg auf. Als sie sich im Bereich der dortigen S-Bahn befand, wurde sie von einem unbekannten Mann angerempelt. Kurz danach musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse, die sich in ihrer Jackentasche befunden hatte, verschwunden war.

Der mutmaßliche Dieb kann wie folgt beschrieben werden:

Er ist etwa 175 cm groß und zwischen 20 bis 30 Jahre alt. Er trug eine schwarze Mütze, weiße Schuhe und war schwarz bekleidet.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, sich unter der Rufnummer 02241 541-3121 zu melden.

Hinweise der Polizei:

Taschendiebe haben vielfältige Tricks, um an ihre Beute zu gelangen. Beispielweise der - Drängel-/Rempeltrick: In Menschenmengen werden Sie angerempelt. Während Sie einen kurzen Moment abgelenkt sind, greift der Täter in Ihre Jacke, Tasche oder Ihren Rucksack. Die Diebinnen und Diebe nutzen sorgloses Verhalten oder die Hilfsbereitschaft ihrer Opfer aus. Daher können Sie durch Aufmerksamkeit, gesunde Skepsis und richtiges Verhalten selbst viel tun, um sich vor Schäden durch Taschendiebe zu schützen. - Rechnen Sie vor allem in Menschenmengen damit, dass Diebe Sie ablenken wollen, um Sie zu bestehlen. Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer. - Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen unter den Arm geklemmt und mit dem Verschluss zum Körper. In Geschäften, Fußgängerzonen oder ähnlich belebten Bereichen sollten Sie auch Rucksäcke immer verschlossen unter dem Arm tragen. - Verwahren Sie Wertgegenstände wie Geldbörse, Mobiltelefon und Schlüssel nicht in der Einkaufstasche, dem Einkaufskorb oder Einkaufswagen und legen Sie Ihr Portemonnaie an der Kasse nicht aus der Hand. - Führen Sie nur so viel an Bargeld mit, wie Sie brauchen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell