Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vermisstenfahndung erfolgreich: 25-Jährige wohlbehalten zurückgekehrt

Troisdorf (ots)

Am 08. Dezember hatte eine 25-jährige Troisdorferin die elterliche Wohnung in der Nacht mit unbekanntem Ziel verlassen. Da eine hilflose Lage von der Polizei nicht ausgeschlossen werden konnte, entschieden die Ermittler, die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche zu bitten.

Die Veröffentlichung führte dazu, dass sich die 25-Jährige wohlbehalten auf einer Polizeiwache meldete.

Die Fahndung kann somit eingestellt werden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. (Bi)

