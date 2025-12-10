PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SU: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen - Zwei Leichtverletzte im Krankenhaus

Hennef (ots)

Gestern Morgen (9. Dezember) ereignete sich auf der Siegtalstraße (L333) ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Zwei Frauen, 18 und 31 Jahre alt, erlitten leichte Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Der Unfall passierte gegen 7.30 Uhr zwischen Hennef-Bülgenauel und Blankenberg in Richtung Hennef-Mitte. Auf der Gegenfahrbahn hatte sich zuvor ein Unfall mit Sachschaden ereignet, und der Verkehr rollte an der Unfallstelle vorbei.

Eine 18-jährige Eitorferin hielt mit ihrem VW Polo an, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Hinter ihr stoppte eine 31-jährige Eitorferin mit ihrem Audi. Ein 37-jähriger Fahrer eines Dodge Pickups bemerkte die Situation zu spät und prallte auf den stehenden Audi. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi auf den VW geschoben, wodurch beide Frauen verletzt wurden.

Aus den Fahrzeugen liefen Betriebsstoffe aus, die die Feuerwehr beseitigte. Die Straßenbehörde stellte Warnschilder auf. Der VW und der Audi mussten abgeschleppt werden. Auch der Dodge war nicht mehr fahrbereit; der Fahrer organisierte den Abtransport selbst.

Gegen den 37-Jährigen läuft ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.

Den Auffahrunfall auf der Gegenfahrbahn nahm ein weiteres Polizeiteam auf. Da dort nur Sachschaden entstand, schloss die Polizei den Fall mit einem Verwarngeld ab. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

